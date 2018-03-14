Впервые с 2007 года две итальянских команды пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Теги ромамиланювентус

Впервые с 2007 года две итальянских команды пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" победила "Шахтёр" со счётом 1:0 и вышла в следующую стадию турнира.

Таким образом, "волки" присоединились к "Ювентусу", который ранее уже пробился в четвертьфинал главного еврокубкового турнира.

Как сообщает Gracenote Live, две итальянских команды добрались до этой стадии ЛЧ впервые с сезона 2006/07, когда Серию А представляли "Милан" и "Рома". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 28 74
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 27 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов