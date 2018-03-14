Впервые с 2007 года две итальянских команды пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" победила "Шахтёр" со счётом 1:0 и вышла в следующую стадию турнира.

Таким образом, "волки" присоединились к "Ювентусу", который ранее уже пробился в четвертьфинал главного еврокубкового турнира.

Как сообщает Gracenote Live, две итальянских команды добрались до этой стадии ЛЧ впервые с сезона 2006/07, когда Серию А представляли "Милан" и "Рома". | http://soccernews.ru