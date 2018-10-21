Впервые с 2007 года Эль Класико состоится без Месси и Роналду

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Впервые с 2007 года Эль Класико состоится без Месси и Роналду

Ровно через неделю, 28 октября, на "Камп Ноу" состоится Эль Класико - "Барселона" будет принимать "Реал" в рамках десятого тура Примеры.

Пока сложно предположить, насколько ярким получится этот матч, однако уже сейчас можно констатировать, что принципиальный поединок пройдёт без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Подобного не происходило с далёкого 2007 года.

Атмосферу грядущего Класико попытался передать портал Bleacher Report.

Напомним, что Роналду прошлым летом покинул "Реал" и перебрался в "Ювентус". Что касается Месси, то в субботу он получил перелом руки, в связи с чем пропустит около трёх недель. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Джамбон

ребята перестаньте

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Джамбон

а мне пох,я педик

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Джамбон

я тебе это давно говорил, пиздопроебина. иди мамке своей на клык дай

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Джамбон

что-то у меня с головой не в порядке,пойду дрюкну курку

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