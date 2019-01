Впервые с 2007 года Эль Класико состоится без Месси и Роналду

Ровно через неделю, 28 октября, на "Камп Ноу" состоится Эль Класико - "Барселона" будет принимать "Реал" в рамках десятого тура Примеры.

Пока сложно предположить, насколько ярким получится этот матч, однако уже сейчас можно констатировать, что принципиальный поединок пройдёт без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Подобного не происходило с далёкого 2007 года.

Атмосферу грядущего Класико попытался передать портал Bleacher Report.

Imagine a Clasico without these two. pic.twitter.com/UiPDsg4Kmg