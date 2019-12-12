Впервые с 2007 года "Локомотив" проиграл четыре матча подряд

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Впервые с 2007 года "Локомотив" проиграл четыре матча подряд

Проигрышная серия московского "Локомотива" впервые за много лет достигла четырёх матчей.

"Железнодорожники" уступили поочерёдно "Байеру" (0:2), "Динамо" (1:2), "Арсеналу" (0:4) и "Атлетико" (0:2).

В последний раз столичная команда терпела четыре поражения подряд в 2007 году под руководством Анатолия Бышовца.

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