Впервые с 2008 года "Реал" и "Бавария" одновременно не пробились в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Завершилась стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов. По итогам этого раунда из турнира вылетели "Реал" и "Бавария".

Как сообщает Mister Chip, подобное произошло впервые с сезона 2007/2008.

11 лет назад мадридцев в 1/8 финала ЛЧ выбила "Рома", а мюнхенцы выступали в Кубке УЕФА.

Также стоит отметить, что "Бавария" не вышла в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2011 года.

Не пропустите: "Барселона" установила ещё один рекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru