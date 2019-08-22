Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов

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Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов

Поражение "Краснодара" от "Олимпиакоса" со счётом 0:4 прервало положительную серию российских клубов в квалификации Лиги Чемпионов.

Сообщается, что представители РПЛ 11 лет не проигрывали разгромно в отборочном раунде самого престижного еврокубкового турнира.

В последний раз крупно уступал в квалификации ЛЧ московский "Спартак". В сезоне 2008/09 киевское "Динамо" дважды громило "красно-белых" со счётом 4:1.

Напомним, что "Краснодар" проведёт ответный матч с "Олимпиакосом" 27 августа. Победитель пары получит путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.

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