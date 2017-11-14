Впервые с 2008 года за сборную Испании в одном матче забили два защитника

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Впервые с 2008 года за сборную Испании в одном матче забили два защитника

Сборная Испании в товарищеском матче играет с Россией.

После первой половины испанцы выигрывают со счетом 2:1. Оба мяча у "фурии рохи" забили защитники Жорди Альба и Серхио Рамос.

Стоит отметить, что два защитника отличились голами в одном матче за сборную Испании впервые с 2008 года. Тогда мячи забивали Хуанито и Карлес Пуйоль.

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