Впервые с 2009 года игрок "Милана" забил гол и автогол в матче Серии А

В перенесённом матче первого тура чемпионата Италии "Милан" на своём поле обыграл "Дженоа" со счётом 2:1.

В этой игре свои бомбардирские таланты продемонстрировал защитник "россонери" Алессио Романьоли, который поразил не только чужие ворота, но и собственные.

Таким образом, он стал первым за девять лет игроком "Милана", забившим гол и автогол в матче Серии А.

Как сообщает Gracenote Live, в последний раз подобное происходило в ноябре 2009 года. Тогда Тиаго Силва в поединке с "Лацио" забил и себе, и сопернику.

В этом сезоне 23-летний Романьоли сыграл за "Милан" 12 матчей и, кроме вчерашнего гола, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru