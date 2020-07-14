Впервые с 2009 года "Реал" одержал 11 побед в Примере с минимальным преимуществом в счёте

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Впервые с 2009 года "Реал" одержал 11 побед в Примере с минимальным преимуществом в счёте

В рамках 36-го тура Примеры "Реал" в гостях взял верх над "Гранадой" со счётом 2:1.

Эта победа стала для "сливочных" 11-й с минимальным преимуществом в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Подобное в истории королевского клуба произошло впервые с сезона 2008/09.

11 лет назад "Реал" финишировал вторым, уступив чемпионство "Барселоне", а в нынешней кампании находится в двух очках от титула.

Не пропустите: Зидан прокомментировал победу над "Гранадой". | http://soccernews.ru
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