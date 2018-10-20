Впервые с 2009 года "Реал" проиграл три матча подряд

В рамках девятого тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле уступил "Леванте" со счётом 1:2.

Таким образом, "сливочные" проиграли три матча подряд, ранее потерпев фиаско в играх с "Алавесом" и ЦСКА.

Как сообщает Mister Chip, "бланкос" впервые за девять лет выдали трёхматчевую серию из поражений.

В мае 2009 года "Реал" имел аналогичные результаты под руководством Хуанде Рамоса.

Также стоит отметить, что в целом безвыигрышная серия королевского клуба уже достигла пяти поединков. | http://soccernews.ru