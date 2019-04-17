Впервые с 2009 года Роналду и Месси забили в один день в Лиге Чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси отличились в ответных четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.
34-летний португалец поразил ворота "Аякса" (1:2), а 31-летний аргентинец оформил дубль в поединке с "Манчестер Юнайтед" (3:0).
Как сообщает Gracenote Live, эти футболисты забили в один день в ЛЧ впервые с 11 марта 2009 года.
10 лет назад Роналду в составе "МЮ" огорчил "Интер" (2:0), а Месси записал в свой актив гол в игре с "Лионом" (5:2).
Не пропустите: Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше. | http://soccernews.ru
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Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше
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|Группа A
|М
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|6
|13
|2
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|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
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|Монако
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|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
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|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Наполи
|6
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|Црвена Звезда
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|6
|16
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|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
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|3
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|6
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|М
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|6
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|Виктория Плзень
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