Впервые с 2009 года Роналду и Месси забили в один день в Лиге Чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси отличились в ответных четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.

34-летний португалец поразил ворота "Аякса" (1:2), а 31-летний аргентинец оформил дубль в поединке с "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Как сообщает Gracenote Live, эти футболисты забили в один день в ЛЧ впервые с 11 марта 2009 года.

10 лет назад Роналду в составе "МЮ" огорчил "Интер" (2:0), а Месси записал в свой актив гол в игре с "Лионом" (5:2).

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