Впервые с 2012 года "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" на "Стемфорд Бридж"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Челси" со счётом 2:0.

Как сообщает Squawka, "красные дьяволы" сумели победить на "Стемфорд Бридж" впервые с октября 2012 года.

Тогда "МЮ" под руководством сэра Алекса Фергюсона взял верх над "Челси" со счётом 3:2.

Напомним, что сейчас манкунианцев тренирует Уле Гуннар Сульшер.

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