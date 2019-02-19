Впервые с 2012 года "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" на "Стемфорд Бридж"

Теги манчестер юнайтедчелсиалекс фергюсонуле гуннар сульшерстатистика

Впервые с 2012 года "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" на "Стемфорд Бридж"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Челси" со счётом 2:0.

Как сообщает Squawka, "красные дьяволы" сумели победить на "Стемфорд Бридж" впервые с октября 2012 года.

Тогда "МЮ" под руководством сэра Алекса Фергюсона взял верх над "Челси" со счётом 3:2. 

Напомним, что сейчас манкунианцев тренирует Уле Гуннар Сульшер.

Не пропустите: Принц Саудовской Аравии не намерен приобретать "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов