Впервые с 2012 года в матче АПЛ одна из команд не нанесла ни одного удара. Это "достижение" покорилось "Суонси", который выстоял в гостях у "Хаддерсфилда" - 0:0.

Отметим, что "лебеди" с 11 минуты играли в меньшинстве, поскольку был удалён Джордан Айю. Их соперники нанесли 29 ударов, но лишь 4 в створ. Как итог, матч без голов.

Последний раз подобное случалось в апреле 2012 года, когда "Блэкберн" ни разу не пробил по воротам" Тоттенхэма"

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