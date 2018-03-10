Впервые с 2012 года в матче АПЛ одна из команд не нанесла ни одного удара

Теги суонси ситиаплхаддерсфилд таун

Впервые с 2012 года в матче АПЛ одна из команд не нанесла ни одного удара

Впервые с 2012 года в матче АПЛ одна из команд не нанесла ни одного удара. Это "достижение" покорилось "Суонси", который выстоял в гостях у "Хаддерсфилда" - 0:0.

Отметим, что "лебеди" с 11 минуты играли в меньшинстве, поскольку был удалён Джордан Айю. Их соперники нанесли 29 ударов, но лишь 4 в створ. Как итог, матч без голов.

Последний раз подобное случалось в апреле 2012 года, когда "Блэкберн" ни разу не пробил по воротам" Тоттенхэма"

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
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11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
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