Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира
Прервалась блестящая серия нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по победам в финалах турниров.
Начиная с 17 мая 2013 года, когда "Реал" уступил "Атлетико" в решающем матче Кубка Испании, португалец выиграл 12 финалов подряд.
Накануне "старая синьора" потерпела поражение от "Лацио" в поединке за Суперкубок Италии.
Сам футболист отреагировал на первую за шесть с половиной лет неудачу болезненно - он снял с шеи серебряную медаль и незамедлительно ушёл в раздевалку.
В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11