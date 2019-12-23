Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира

Прервалась блестящая серия нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по победам в финалах турниров.

Начиная с 17 мая 2013 года, когда "Реал" уступил "Атлетико" в решающем матче Кубка Испании, португалец выиграл 12 финалов подряд.

Накануне "старая синьора" потерпела поражение от "Лацио" в поединке за Суперкубок Италии.

Сам футболист отреагировал на первую за шесть с половиной лет неудачу болезненно - он снял с шеи серебряную медаль и незамедлительно ушёл в раздевалку.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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