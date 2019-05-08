Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды

"Ливерпуль" обыграл "Барселону" (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Каталонский клуб выбыл из турнира.

Таким образом, впервые за 6 лет в финале Лиги чемпионов не будет испанских команд.

В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах Лигу чемпионов выигрывал мадридский "Реал". В 2015 году турнир выиграла "Барселона".

Сегодня, 8 мая, "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом". Победитель этой пары станет соперником "Ливерпуля".

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