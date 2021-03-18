Впервые с 2016 года в 1/4 финала Лиги Чемпионов не будет итальянских команд

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Впервые с 2016 года в 1/4 финала Лиги Чемпионов не будет итальянских команд

Фото Deutsche Welle

Серия А не будет представлена в 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые за пять лет.

В сезоне 2015/16 команды из Италии также не сумели преодолеть 1/8 финала ЛЧ.

В нынешней кампании "Интер" вылетел ещё по итогам группового этапа, а "Ювентус", "Аталанта" и "Лацио" в первом раунде плей-офф.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
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18 Лечче Лечче 27 25
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