Впервые с 2016 года в 1/4 финала Лиги Чемпионов не будет итальянских команд

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Серия А не будет представлена в 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые за пять лет.

В сезоне 2015/16 команды из Италии также не сумели преодолеть 1/8 финала ЛЧ.

В нынешней кампании "Интер" вылетел ещё по итогам группового этапа, а "Ювентус", "Аталанта" и "Лацио" в первом раунде плей-офф.

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