Впервые с 2017 года "Арсенал" не пропустил в трёх матчах подряд

Победив "Ньюкасл" со счётом 2:0, "Арсенал" выдал свою лучшую серию без пропущенных голов за последние полтора года.

"Канониры" не пропускают уже в трёх матчах подряд. Как сообщает BBC, это лучшая серия с декабря 2017 года.

Тогда "Арсенал" под руководством Арсена Венгера сыграл вничью с "Вест Хэмом" (0:0), одолел "Ньюкасл" (1:0) и взял верх над "Вест Хэмом" (1:0).

Сейчас же команда с Унаи Эмери у руля разгромила "Ренн" (3:0), обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:0) и добыла вышеупомянутую победу над "Ньюкаслом".

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