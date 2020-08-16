Стало известно, что в полуфинале Лиги Чемпионов сыграют клубы из Германии и Франции.

Таким образом, впервые с момента создания Лиги Чемпионов клубы из Испании, Англии или Италии не вышли в полуфинал. Напомним, что Лига Чемпионов появилась в сезоне 1990/91, а до этого турнир назывался Кубок Чемпионов.

Также стоит отметить, что два клуба из Франции попали в полуфинал в первый раз в истории турнира.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: ПСЖ - "РБ Лейпциг" и "Лион" - "Бавария".

Читайте также: "Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru