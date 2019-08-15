Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии

Вчера, 14 августа, в Москве в рамках 8-го тура ФНЛ состоялся матч "Чертаново"- "Краснодар-2". В этой встрече в составе краснодарского клуба весь стартовый состав состоял из воспитанников клубной академии, передает официальный сайт ФНЛ.



В этом матче победу одержали "быки" со счётом 2:1. В турнирной таблице ФНЛ "Краснодар-2" с 8 баллами занимает 13 место.



А еще: Семак прокомментировал продажу Джорджевича| http://soccernews.ru