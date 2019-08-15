Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии

Теги краснодар

Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии

Вчера, 14 августа, в Москве в рамках 8-го тура ФНЛ состоялся матч "Чертаново"- "Краснодар-2". В этой встрече в составе краснодарского клуба весь стартовый состав состоял из воспитанников клубной академии, передает официальный сайт ФНЛ.

В этом матче победу одержали "быки" со счётом 2:1. В турнирной таблице ФНЛ "Краснодар-2" с 8 баллами занимает 13 место.

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