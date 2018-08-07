Впервые в еврокубках: "Карабах" в 3-й квалификации Лиги чемпионов принимает БАТЭ

"Карабах" – БАТЭ

Стадион: "Республиканский им. Тофика Бахрамова" (Баку, Азербайджан)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Одну из пар 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов составили агдамский "Карабах" и борисовский БАТЭ. Чемпионы Азербайджана и Белоруссии впервые встретятся между собой, несмотря на большой опыт выступлений в сильнейшем клубном турнире Европы.

"Карабах" в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже прошел 2 раунда квалификации, и для попадания в групповой этап осталось сделать еще два шага. Первым соперником азербайджанского коллектива была словенская "Олимпия", которую команда Гурбана Гурбанова прошла за счет выездной победы со счетом 1:0.

В предыдущем раунде с "Карабахом" соперничал "Кукеси", представляющий албанский чемпионат, который смог что-то противопоставить азербайджанскому клубу лишь в первом матче, прошедшем в Албании (0:0). Ответная же игра в Баку завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу "скакунов", да и стоит сказать, что по игре у "Кукеси" не было никаких шансов, тем более что с начала второго тайма албанцы играли в меньшинстве.

БАТЭ стартовал со второго квалификационного раунда, в котором по сумме двух матчей прошел финский ХИК. В Борисове команда Алексея Баги не смогла распечатать ворота соперника, хоть и имела для этого несколько убойных моментов. Нулевая ничья в первом матче уравновесила шансы клубов, но в гостях белорусский клуб показал характер и победил финнов со счетом 2:1, ошарашив соперника двумя забитыми голами за четыре минуты в исполнении Скапини и Стасевича.

Стоит заметить, что игроки БАТЭ находится в хорошем игровом тонусе, так как чемпионат Беларуси проводится по системе весна-осень и только-только перевалил за экватор. После 17 туров "трактористы" с 44 очками уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя минское "Динамо" на 7 очков.

Что касается "Крабаха", то чемпионат Азербайджана еще не стартовал. Перед стартом в квалификации Лиги чемпионов "скакуны" успели провести три контрольных матча, в которых потерпели одно поражение (от киевского "Динамо" со счетом 0:1) и дважды сыграли вничью, в том числе с болгарским "Лудогорцем" (1:1).

Интересные факты противостояния "Карабаха" и БАТЭ:

В нынешней квалификации Лиги чемпионов "Карабах" все 4 матча сыграл "на ноль"

Беспроигрышная серия БАТЭ во всех турнирах длится 10 матчей

В 7 играх после межсезонья "Карабах" пропустил всего 2 мяча

БАТЭ в еврокубках выиграл только один гостевой матч из последних четырех, дважды случались поражения и один поединок завершился ничьей

Ориентировочные составы на игру:

"Карабах": Вагнер да Силва – Гусейнов, Медведев, Садыхов, Герье, Мичел, Славчев, Зубир, Гараев, Кинтана, Эмегара.

БАТЭ: Щербицкий – Филипович, Филипенко, Володько, Яблонский, Рио, Бага, Стасевич, Иванич, Драгун, Сигневич.

Прогноз на матч "Карабах" – БАТЭ:

"Карабах" преодолел препятствия в виде "Олимпии" и "Кукеси", показав футбол высокого качества. Команда Гурбана Гурбанова особенно мощно выступает на своем поле, достаточно вспомнить прошлогоднюю ничью с мадридским "Атлетико" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Если сегодня "скакуны" покажут свой привычный футбол, БАТЭ будет крайне сложно зацепиться даже за ничью.

Букмекеры считают, что перевес хозяев поля будет ощутимым – предлагая на победу азербайджанского клуба ставку со средним коэффициентом 2.00 баллов, в то время как на успех "трактористов" ставка принимается в районе 4.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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