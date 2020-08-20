Впервые в финале Лиги Чемпионов сыграют французская и немецкая команды

1 Теги бавария мюнхенпсжсент-этьен

Впервые в финале Лиги Чемпионов сыграют французская и немецкая команды

В ближайшее воскресенье состоится первый в истории Лиги Чемпионов франко-немецкий финал.

Напомним, что в Лиссабоне трофей разыграют мюнхенская "Бавария" и ПСЖ из Парижа.

Это касается нового формата главного еврокубка, а в Кубка европейских чемпионов один финал с участием французской и немецкой команд был.

В 1976 году "Бавария" играла с "Сент-Этьеном" и победила со счётом 1:0.

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5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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