Впервые в истории АПЛ сразу три команды ни разу не проиграли в стартовых десяти турах

2 Теги аплманчестер ситиливерпульчелси

Впервые в истории АПЛ сразу три команды ни разу не проиграли в стартовых десяти турах

В рамках десятого тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" со счётом 1:0.

Таким образом, "горожане" наряду с "Ливерпулем" и "Челси" ни разу не проиграли в стартовых десяти турах чемпионата.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории Премьер-лиги. Ранее никогда сразу три команды не проходили без поражений указанный отрезок турнира.

Не пропустите: "Манчестер Сити" одолел "Тоттенхэм" и догнал лидера АПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
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