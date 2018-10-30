Впервые в истории АПЛ сразу три команды ни разу не проиграли в стартовых десяти турах

В рамках десятого тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" со счётом 1:0.

Таким образом, "горожане" наряду с "Ливерпулем" и "Челси" ни разу не проиграли в стартовых десяти турах чемпионата.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории Премьер-лиги. Ранее никогда сразу три команды не проходили без поражений указанный отрезок турнира.

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