Впервые в истории игроков сборной Англии трижды удалили за один календарный год

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Впервые в истории игроков сборной Англии трижды удалили за один календарный год

Футболисты сборной Англии три раза получали красные карточки в матчах 2020 года.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории "трёх львов".

Ранее игроки английской сборной никогда не были удалены более двух раз за календарный год.

Напомним, что в 2020-м досрочно покидали поле по дисциплинарным причинам Кайл Уокер, Рис Джеймс и Харри Магуайр.

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