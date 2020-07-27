Впервые в истории итальянские тренеры выиграли Серию А 10 раз подряд

Накануне туринский "Ювентус" под руководством Маурицио Сарри досрочно стал чемпионом Италии.

Таким образом, победителями Серии А 10 сезонов подряд становились итальянские тренеры.

Как сообщает Football Italia, подобное произошло впервые в истории.

До Сарри три скудетто завоевал Антонио Конте и шесть - Массимилиано Аллегри (одно - с "Миланом").

Последним иностранным специалистом, выигрывавшим итальянский чемпионат, был португалец Жозе Моуринью в 2010 году.

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