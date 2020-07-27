Впервые в истории итальянские тренеры выиграли Серию А 10 раз подряд

Теги статистикамаурицио сарриантонио контемассимилиано аллегрижозе моуринью

Впервые в истории итальянские тренеры выиграли Серию А 10 раз подряд

Накануне туринский "Ювентус" под руководством Маурицио Сарри досрочно стал чемпионом Италии.

Таким образом, победителями Серии А 10 сезонов подряд становились итальянские тренеры.

Как сообщает Football Italia, подобное произошло впервые в истории.

До Сарри три скудетто завоевал Антонио Конте и шесть - Массимилиано Аллегри (одно - с "Миланом").

Последним иностранным специалистом, выигрывавшим итальянский чемпионат, был португалец Жозе Моуринью в 2010 году.

Не пропустите: Сарри - самый возрастной тренер, выигравший Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

7 футболистов покинули московское "Динамо"

7 футболистов покинули московское "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов