Впервые в истории команда Гвардиолы пропустила три гола в двух матчах подряд

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Впервые в истории команда Гвардиолы пропустила три гола в двух матчах подряд

В рамках 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях переиграл "Манчестер Сити" со счётом 3:2.

Таким образом, "горожане" пропустили три гола в двух матчах подряд, ранее "трёшку" им отгрузил "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов.

Как сообщает Gracenote Live, впервые в карьере Гвардиолы его команда трижды пропустила в двух играх кряду.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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