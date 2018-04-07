Впервые в истории команда Гвардиолы пропустила три гола в двух матчах подряд

В рамках 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях переиграл "Манчестер Сити" со счётом 3:2.

Таким образом, "горожане" пропустили три гола в двух матчах подряд, ранее "трёшку" им отгрузил "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов.

Как сообщает Gracenote Live, впервые в карьере Гвардиолы его команда трижды пропустила в двух играх кряду.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru