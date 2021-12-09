Текущий розыгрыш Лиги Чемпионов стал историческим по одному из важных показателей.

В этом сезоне сразу три участника главного еврокубка завершили групповой этап без потери очков.

Шесть побед в шести играх одержали "Бавария", "Ливерпуль" и "Аякс".

Впервые в истории ЛЧ сразу три команды выиграли все свои матчи в группе.

Не пропустите: "Бавария" повторила достижение "Реала" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru