Впервые в истории Лиги Чемпионов три игрока одной команды забили не менее восьми голов в сезоне

Теги ливерпульмохамед салахсадио манероберто фирмино

Впервые в истории Лиги Чемпионов три игрока одной команды забили не менее восьми голов в сезоне

В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" громит "Рому" (5:0, второй тайм).

По два гола в этом поединке забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, еще один мяч на счету Садио Мане.

Стоит отметить, что впервые в истории Лиги Чемпионов три игрока одной команды забили не менее восьми голов в сезоне.

На счету Салаха и Фирмино по 10 голов, Мане отличился восемь раз.

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