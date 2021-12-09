Впервые в истории Лиги Чемпионов в плей-офф сыграет команда из Австрии
Фото твиттер "Зальцбурга"
"Зальцбург" финишировал на втором месте в группе Лиги Чемпионов и в следующем году сыграет в 1/8 финала турнира.
Как сообщает Opta, это первый случай в истории главного еврокубка, когда австрийская команда вышла в плей-офф.
"Зальцбург" уступил только "Лиллю", опередив при этом "Севилью" и "Вольфсбург".
Своего соперника по 1/8 финала ЛЧ "быки" узнают в ближайший понедельник.
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