Впервые в истории Лиги Чемпионов в плей-офф сыграет команда из Австрии

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Впервые в истории Лиги Чемпионов в плей-офф сыграет команда из Австрии

Фото твиттер "Зальцбурга"

"Зальцбург" финишировал на втором месте в группе Лиги Чемпионов и в следующем году сыграет в 1/8 финала турнира.

Как сообщает Opta, это первый случай в истории главного еврокубка, когда австрийская команда вышла в плей-офф.

"Зальцбург" уступил только "Лиллю", опередив при этом "Севилью" и "Вольфсбург". 

Своего соперника по 1/8 финала ЛЧ "быки" узнают в ближайший понедельник.

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