Впервые в истории немецкая команда обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА

Теги бавария мюнхенсевильябарселонавердер бременборуссия дортмундстатистика

Впервые в истории немецкая команда обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА

Мюнхенская "Бавария" стала автором уникального достижения, победив "Севилью" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее немецкие команды никогда не выигрывали у испанских в вышеуказанном турнире, состоящем из одной игры.

В двух предыдущих случаях "Барселона" брала верх над представителями Бундеслиги.

В 1992 году "сине-гранатовые" оказались сильнее "Вердера", а в 1997 году - дортмундской "Боруссии".

Не пропустите: "Севилья" установила антирекорд Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Против лома нет приема: "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА, дожав "Севилью" в экстра-тайме

Против лома нет приема: "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА, дожав "Севилью" в экстра-тайме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов