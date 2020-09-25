Впервые в истории немецкая команда обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА

Мюнхенская "Бавария" стала автором уникального достижения, победив "Севилью" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее немецкие команды никогда не выигрывали у испанских в вышеуказанном турнире, состоящем из одной игры.

В двух предыдущих случаях "Барселона" брала верх над представителями Бундеслиги.

В 1992 году "сине-гранатовые" оказались сильнее "Вердера", а в 1997 году - дортмундской "Боруссии".

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