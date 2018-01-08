Впервые в истории ни один из игроков "Реала" не забил более 4 голов за 18 туров Примеры

В нынешнем сезоне игроки мадридского "Реала" демонстрируют удручающий уровень результативности в чемпионате Испании.

Так, лучшими бомбардирами королевского клуба в Примере являются Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Иско, в активе которых по 4 гола.

Как сообщает испанская пресса, впервые в истории ни один из игроков "Реала" не забил более 4 мячей за 18 туров чемпионата.

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