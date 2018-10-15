Впервые в истории сборная Испании пропустила три гола в домашнем официальном матче

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Наций сборная Испании принимает национальную команду Англии.

"Фурия Роха" неожиданно уступает на своём поле со счётом 1:3.

Как сообщает Opta, испанцы впервые в истории пропустили три гола в домашнем официальном матче.

Не пропустите: Рамос сделал заявление об отсутствии Альбы в сборной Испании. | http://soccernews.ru