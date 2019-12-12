Впервые в истории в плей-офф Лиги Чемпионов сыграют только команды из топ-5 лиг Европы

По итогам группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20 сложилась уникальная ситуация.

Сообщается, что впервые в истории турнира в плей-офф пробились исключительно представители топ-5 европейских лиг.

В 1/8 финала ЛЧ вышли по 4 команды из АПЛ и Ла Лиги, по 3 из Серии А и Бундеслиги, 2 из французской Лиги 1.

С полным списком участников плей-офф можно ознакомиться здесь.

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