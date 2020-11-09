Впервые в истории в ворота "Реала" назначили три пенальти за один матч Примеры

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Впервые в истории в ворота "Реала" назначили три пенальти за один матч Примеры

Гостевой матч чемпионата Испании против "Валенсии" стал уникальным для мадридского "Реала".

"Сливочные" потерпели поражение со счётом 1:4 в этой игре, а в их ворота назначили сразу три пенальти.

Как сообщает Mister Chip, подобное произошло впервые в истории Примеры.

Арбитр Хесус Хиль Мансано дважды фиксировал игру рукой в штрафной площади "Реала" и один раз - фол Марсело на Макси Гомесе.

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