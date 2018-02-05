Впервые в истории в зимнее трансферное окно европейские клубы потратили свыше миллиарда евро

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Впервые в истории в зимнее трансферное окно европейские клубы потратили свыше миллиарда евроВпервые в истории в зимнее трансферное окно клубы из топ-5 европейских чемпионатов на приобретение новых игроков потратили свыше миллиарда евро.

Лидером по расходам стала английская Премьер-Лига - 545 миллионов евро. За ней расположились испанская Ла Лига (319 миллионов евро), немецкая Бундеслига (85 миллионов евро), французская Лига 1 (66 миллионов евро) и итальянская Серия А (51 миллион евро). В сумме это дало 1,66 миллиарда евро.

Напомним, до старта ЧМ-2018 Перес планирует совершить три громких трансфера. | soccernews.ru

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Вообще-то в сумме получается 1,066 млрд, а не 1,66

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