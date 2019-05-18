Впервые в истории все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы

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Впервые в истории все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы

Сегодня "Бавария" стала победителем Бундеслиги. Ранее титулы в своих странах выиграли "Манчестер Сити", "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

Как сообщает обозреватель ESPN Михаил Ёхин, впервые в истории все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы.

Стоит отметить, что "Сити", "Барса" и ПСЖ взяли чемпионство второй год подряд, "Бавария" - седьмой, а "Ювентус" - восьмой.

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