Впервые в карьере Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедчелсипортуинтер миланреал мадрид

Впервые в карьере Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренируетВпервые в своей карьере наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует.

Так, ранее этой традиции португальский специалист придерживался, работая в "Порту", лондонском "Челси", миланском "Интере" и мадридском "Реале". Однако повторить подобный успех с "красными дьяволами" 55-летнему тренеру не удалось.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Бромвичу". | soccernews.ru

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