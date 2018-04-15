Впервые в карьере Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует

Впервые в своей карьере наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует.

Так, ранее этой традиции португальский специалист придерживался, работая в "Порту", лондонском "Челси", миланском "Интере" и мадридском "Реале". Однако повторить подобный успех с "красными дьяволами" 55-летнему тренеру не удалось.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Бромвичу". | soccernews.ru