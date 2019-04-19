Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира
Лондонский "Челси" пробился в полуфинал Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния со "Славией" (1:0, 4:3).
Таким образом, наставник "синих" Маурицио Сарри впервые в тренерской карьере вышел в 1/2 финала еврокубкового турнира.
Ранее лучшим результатом итальянского специалиста было участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов у руля "Наполи".
В полуфинале ЛЕ "Челси" сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта.
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