Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира

Лондонский "Челси" пробился в полуфинал Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния со "Славией" (1:0, 4:3).

Таким образом, наставник "синих" Маурицио Сарри впервые в тренерской карьере вышел в 1/2 финала еврокубкового турнира.

Ранее лучшим результатом итальянского специалиста было участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов у руля "Наполи".

В полуфинале ЛЕ "Челси" сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта.

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