Впервые за 10 лет "Бавария" проиграла в Бундеслиге, ведя в счёте в два гола
В рамках 15-го тура Бундеслиги "Бавария" проиграла менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 2:3.
Мюнхенская команда вела в два гола к 26-й минуте, однако соперник сумел совершить камбек и одержать волевую победу.
Как сообщает Gracenote Live, это первый случай для "Баварии" с февраля 2011 года, когда "ротен" потерпели поражение в чемпионате, имея преимущество в два мяча по ходу встречи.
10 лет назад при похожем сценарии матча "Рекордмастер" был бит "Кёльном".
Не пропустите: Флик прокомментировал поражение "Баварии" от гладбахской "Боруссии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20