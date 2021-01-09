Впервые за 10 лет "Бавария" проиграла в Бундеслиге, ведя в счёте в два гола

В рамках 15-го тура Бундеслиги "Бавария" проиграла менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 2:3.

Мюнхенская команда вела в два гола к 26-й минуте, однако соперник сумел совершить камбек и одержать волевую победу.

Как сообщает Gracenote Live, это первый случай для "Баварии" с февраля 2011 года, когда "ротен" потерпели поражение в чемпионате, имея преимущество в два мяча по ходу встречи.

10 лет назад при похожем сценарии матча "Рекордмастер" был бит "Кёльном".

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