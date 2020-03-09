Впервые за 10 лет "Манчестер Юнайтед" дважды обыграл "Манчестер Сити" за один сезон АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в текущем розыгрыше АПЛ победил "Манчестер Сити" и дома, и на выезде.

Как сообщает Evening Standard, подобное произошло в манкунианском дерби впервые с сезона 2009/10.

10 лет назад "МЮ" под руководством сэра Алекса Фергюсона обыграл "Сити" на своём поле со счётом 4:3, а в гостях - 1:0.

В этом сезоне "красные дьяволы" с Уле Гуннаром Сульшером у руля взяли верх над принципиальным соперником со счётом 2:1 на "Олд Траффорд" и 2:0 на "Этихад Стэдиум".

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