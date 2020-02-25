Впервые за 10 лет обе команды забили автоголы в матче Бундеслиги

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Впервые за 10 лет обе команды забили автоголы в матче Бундеслиги

В рамках 23-го тура Бундеслиги "Айнтрахт" проиграл "Униону" со счётом 1:2.

В этом матче автоголы забили защитники Эван Н'Дика и Флориан Хюбнер, то есть мяч в собственные ворота отправляли игроки обеих команд.

Как сообщает Opta, подобного в чемпионате Германии не происходило с ноября 2010 года.

10 лет назад по автоголу в свой пассив записали в течение одного матча футболисты дортмундской "Боруссии" и "Фрайбурга".

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