Впервые за 10 лет обе команды забили автоголы в матче Бундеслиги
В рамках 23-го тура Бундеслиги "Айнтрахт" проиграл "Униону" со счётом 1:2.
В этом матче автоголы забили защитники Эван Н'Дика и Флориан Хюбнер, то есть мяч в собственные ворота отправляли игроки обеих команд.
Как сообщает Opta, подобного в чемпионате Германии не происходило с ноября 2010 года.
10 лет назад по автоголу в свой пассив записали в течение одного матча футболисты дортмундской "Боруссии" и "Фрайбурга".
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|Команда
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|23
|45
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|Боруссия Менхенгладбах
|22
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|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
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|26
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|Герта
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|Майнц 05
|23
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|Вердер Бремен
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