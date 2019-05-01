Впервые за 10 лет "Тоттенхэм" потерпел 18 поражений в одном сезоне

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" дома уступил "Аяксу" со счётом 0:1.

Таким образом, "шпоры" потерпели 18-е поражение в текущем сезоне. Это их худший результат за последние 10 лет.

Официальный сайт УЕФА напоминает, что в сезоне 2008/09 лондонская команда проиграла 19 поединков.

Стоит отметить, что в нынешней кампании "Тоттенхэму" предстоит провести ещё как минимум три матча: с "Борнмутом" и "Эвертоном" в АПЛ и с "Аяксом" в ЛЧ.

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