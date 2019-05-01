Впервые за 10 лет "Тоттенхэм" потерпел 18 поражений в одном сезоне
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" дома уступил "Аяксу" со счётом 0:1.
Таким образом, "шпоры" потерпели 18-е поражение в текущем сезоне. Это их худший результат за последние 10 лет.
Официальный сайт УЕФА напоминает, что в сезоне 2008/09 лондонская команда проиграла 19 поединков.
Стоит отметить, что в нынешней кампании "Тоттенхэму" предстоит провести ещё как минимум три матча: с "Борнмутом" и "Эвертоном" в АПЛ и с "Аяксом" в ЛЧ.
Не пропустите: Почеттино прокомментировал поражение от "Аякса". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Почеттино: "С Вертонгеном всё в порядке"
-
Лука Зидан получил предложение от клуба из второго французского дивизиона
-
Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье"
-
"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"
-
Абель Эрнандес высказался о своём будущем в ЦСКА
-
Впервые за 10 лет "Тоттенхэм" потерпел 18 поражений в одном сезоне
-
Главные новости дня: 30 апреля
-
Тен Хаг: "Аякс" в хорошем положении, но в ответном матче мы должны сыграть еще лучше"
-
Почеттино прокомментировал поражение от "Аякса"
-
УЕФА опубликовал видео с лучшими голами полуфиналов Лиги Европы
-
Дюгарри: "Мне смешно от того, сколько ПСЖ заплатил за Паредеса"
-
Фердинанд: "Тоттенхэм" все еще в игре"
-
В сети выложили изображение новой формы "Интера"
-
"Атлетико" нашел замену Годину
-
7
"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
-
Де Лигт вошел в историю Лиги Чемпионов
-
Азмун рассказал, почему он завершил карьеру в сборной Ирана
-
1
Клопп оценил игру Месси
-
"Тоттенхэм" теряет Вертонгена
-
Гаттузо - о современных футболистах: "Они совсем другие, постоянно жалуются, ищут оправдания"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14