Впервые за 11 лет "Арсенал" выиграл десять матчей подряд

В рамках девятого тура АПЛ "Арсенал" на своём поле обыграл "Лестер" со счётом 3:1.

Эта победа стала для "канониров" десятой подряд во всех турнирах.

Как сообщает Gracenote Live, подобную серию лондонская команда выдала впервые за 11 лет.

Уточняется, что в период с августа по октябрь 2007 года "Арсенал" под руководством Арсена Венгера выиграл 12 поединков кряду. | http://soccernews.ru