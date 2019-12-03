Впервые за 11 лет игрок из АПЛ финишировал в топ-2 голосования за "Золотой мяч"

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Впервые за 11 лет игрок из АПЛ финишировал в топ-2 голосования за "Золотой мяч"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прервал неприятную серию для игроков АПЛ, которые много лет не попадали в топ-2 голосования за "Золотой мяч".

С 2008 года футболисты, представляющие клубы Премьер-лиги, не поднимались в итоговом опросе за награду выше третьего места.

Напомним, что 11 лет назад "Золотой мяч" выиграл Криштиану Роналду, который тогда защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Роналду не попал в топ-2 "Золотого мяча" впервые за последние девять лет. | http://soccernews.ru
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