Впервые за 11 лет "Спартак" одержал сухую победу в еврокубках
Фото твиттер "Спартака"
Московскому "Спартаку" удалось прервать серию из матчей с пропущенными голами в еврокубковых турнирах.
В четверг "красно-белые" на выезде минимально победили варшавскую "Легию" (1:0) в Лиге Европы.
Для спартаковцев это первая с ноября 2018 года сухая игра на евроарене. 3 года назад они расписали ничью с "Рейнджерс" (0:0).
Что касается побед с сохранением своих ворот в неприкосновенности, то для команды это первый случай за 11 лет - с марта 2011 года.
Не пропустите: "Спартак" показал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии
-
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
-
Селихов - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 9 декабря
Лента новостей
-
Матч ЦСКА - "Арсенал" перенесут из-за сильных морозов
-
Титов оценил работу Витории в "Спартаке"
-
Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда
-
Анри прокомментировал адаптацию Месси в ПСЖ
-
Каррера поздравил "Спартак" с выходом в плей-офф Лиги Европы
-
Бека Бека порассуждал о вылете "Локомотива" из Лиги Европы
-
1
Почеттино определился с будущим Икарди в ПСЖ
-
1
Джикия высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака"
-
1
Линекер высмеял вылет "Лестера" в Лигу Конференций
-
1
Гисдоль подвёл итоги выступления "Локомотива" в Лиге Европы
-
1
Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии
-
Владелец "Легии" не исключил возвращение Черчесова
-
Гол Оздоева в ворота "Челси" претендует на звание лучшего в 6-м туре ЛЧ
-
Впервые за 11 лет "Спартак" одержал сухую победу в еврокубках
-
"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Зенита"
-
Роджерс - о Лиге Конференций: "Даже не знаю, что это за турнир"
-
Гисдоль рассказал о характере травмы Камано
-
Джикия прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
-
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ