Впервые за 11 лет "Спартак" одержал сухую победу в еврокубках

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Впервые за 11 лет "Спартак" одержал сухую победу в еврокубках

Фото твиттер "Спартака"

Московскому "Спартаку" удалось прервать серию из матчей с пропущенными голами в еврокубковых турнирах.

В четверг "красно-белые" на выезде минимально победили варшавскую "Легию" (1:0) в Лиге Европы.

Для спартаковцев это первая с ноября 2018 года сухая игра на евроарене. 3 года назад они расписали ничью с "Рейнджерс" (0:0).

Что касается побед с сохранением своих ворот в неприкосновенности, то для команды это первый случай за 11 лет - с марта 2011 года.

Не пропустите: "Спартак" показал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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