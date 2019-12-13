Впервые за 11 лет все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков

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Впервые за 11 лет все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков

Все 7 представителей АПЛ пробились в плей-офф еврокубковых турниров сезона 2019/20.

"Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вулверхэмптон" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает Squawka, впервые за 11 лет все английские клубы примут участие в весенних играх на вылет.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне финалы ЛЧ и ЛЕ были полностью английскими: "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", а "Челси" - "Арсенал".

Не пропустите: Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
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