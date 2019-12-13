Впервые за 11 лет все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков

Все 7 представителей АПЛ пробились в плей-офф еврокубковых турниров сезона 2019/20.

"Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вулверхэмптон" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает Squawka, впервые за 11 лет все английские клубы примут участие в весенних играх на вылет.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне финалы ЛЧ и ЛЕ были полностью английскими: "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", а "Челси" - "Арсенал".

Не пропустите: Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона. | http://soccernews.ru