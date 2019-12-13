Впервые за 11 лет все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков
Все 7 представителей АПЛ пробились в плей-офф еврокубковых турниров сезона 2019/20.
"Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вулверхэмптон" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.
Как сообщает Squawka, впервые за 11 лет все английские клубы примут участие в весенних играх на вылет.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне финалы ЛЧ и ЛЕ были полностью английскими: "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", а "Челси" - "Арсенал".
Не пропустите: Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Черчесов рассказал о своём отношении к системе VAR
-
"Атлетико" нацелился на защитника "Челси"
-
Игбун сравнил Семака и Гончаренко
-
Сарри назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"
-
Лэмпард сделал заявление о трансферных планах "Челси"
-
Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА
-
Бывшую девушку хавбека "Ливерпуля" осудили за финансирование терроризма
-
Впервые за 11 лет все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков
-
Неймар объяснил, почему уступил пенальти Кавани в матче с "Галатасараем"
-
Гончаренко высказался о своей дисквалификации за мат в адрес арбитра
-
Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона
-
Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы
-
Феллаини ответил на предложение Моуринью перейти в "Тоттенхэм"
-
Форвард "Рейнджерс" Морелос - лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы
-
Эффектный финт хавбека "Манчестер Юнайтед" Перейры признан моментом дня в Лиге Европы
-
ЦСКА прервал рекордную серию "Эспаньола" без поражений в еврокубках
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
"Краснодар" отреагировал на вылет из Лиги Европы
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Эспаньолом" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9