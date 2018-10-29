В рамках десятого тура чемпионата Испании "Барселона" на своём поле разгромила "Реал" со счётом 5:1.

В составе "сине-гранатовых" хет-трик оформил Луис Суарес, ещё по одному забитому мячу в свой актив записали Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль, гол престижа на счету Марсело.

Примечательно, что впервые за 12 лет в Эль Класико в составе обеих команд забили бразильцы. В последний раз подобное происходило в 2006 году - тогда отличились Роналдо и Роналдиньо.

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