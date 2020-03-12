Впервые за 13 лет оба финалиста Лиги Чемпионов вылетели в 1/8 финала в следующем сезоне

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Впервые за 13 лет оба финалиста Лиги Чемпионов вылетели в 1/8 финала в следующем сезоне

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" не сумели выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, вылетев от "Атлетико" и "РБ Лейпциг" соответственно.

Таким образом, впервые за 13 лет оба финалиста турнира выбыли на стадии 1/8 финала в следующем розыгрыше.

В последний раз подобное происходило с "Барселоной" и "Арсеналом" в сезоне 2006/07. Тогда "сине-гранатовых" за бортом ЛЧ оставил "Ливерпуль", а "канониров" - ПСВ.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Ливерпуль - дно, заросшая небритая бомжара - ДНИЩЕ !

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пиши исчо,друг!До матча 6 дней,пиши как можно больше гадостей!

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