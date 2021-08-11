Впервые за 13 лет у России будет только один представитель в групповом этапе ЛЧ

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Впервые за 13 лет у России будет только один представитель в групповом этапе ЛЧ

"Зенит" - единственная российская команда, которая сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2021/22.

Компанию питерцам мог составить "Спартак", но москвичи вылетели из турнира ещё на стадии квалификации, дважды уступив "Бенфике".

Таким образом, впервые за 13 лет у РПЛ будет только один представитель в группе главного еврокубка.

В сезоне 2008/09 "Зенит" также попал в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Спартак" выбыл от киевского "Динамо" в отборе.

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