Впервые за 13 лет у России будет только один представитель в групповом этапе ЛЧ
"Зенит" - единственная российская команда, которая сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2021/22.
Компанию питерцам мог составить "Спартак", но москвичи вылетели из турнира ещё на стадии квалификации, дважды уступив "Бенфике".
Таким образом, впервые за 13 лет у РПЛ будет только один представитель в группе главного еврокубка.
В сезоне 2008/09 "Зенит" также попал в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Спартак" выбыл от киевского "Динамо" в отборе.
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