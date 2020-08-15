Впервые за 13 лет в полуфиналах Лиги Чемпионов не будет испанских команд

Испанский футбол переживает кризис, что отражается на результатах клубов из Примеры в еврокубках.

В этом сезоне ни одна испанская команда не сумела пробиться в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Сообщается, что подобное произошло впервые за 13 лет.

В текущем розыгрыше ЛЧ "Барселона" и "Атлетико" вылетели на четвертьфинальной стадии от "Баварии" и "РБ Лейпцига" соответственно, а "Реал" и "Валенсия" выбыли из турнира ещё в 1/8 финала от "Манчестер Сити" и "Аталанты".

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