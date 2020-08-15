Впервые за 13 лет в полуфиналах Лиги Чемпионов не будет испанских команд

Теги барселонареал мадридатлетико мадридваленсиястатистика

Впервые за 13 лет в полуфиналах Лиги Чемпионов не будет испанских команд

Испанский футбол переживает кризис, что отражается на результатах клубов из Примеры в еврокубках.

В этом сезоне ни одна испанская команда не сумела пробиться в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Сообщается, что подобное произошло впервые за 13 лет.

В текущем розыгрыше ЛЧ "Барселона" и "Атлетико" вылетели на четвертьфинальной стадии от "Баварии" и "РБ Лейпцига" соответственно, а "Реал" и "Валенсия" выбыли из турнира ещё в 1/8 финала от "Манчестер Сити" и "Аталанты".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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