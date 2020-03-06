Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ

Накануне вечером определились все участники стадии 1/4 финала Кубка Англии сезона 2019/20.

В восьмёрке лучших команд турнира оказались только представители АПЛ. Подобное произошло впервые за 14 лет.

Напомним, что в четвертьфинале "Шеффилд Юнайтед" сыграет с "Арсеналом", "Ньюкасл" - с "Манчестер Сити", "Норвич" - с "Манчестер Юнайтед", а "Лестер" - с "Челси".

Матчи запланированы на 20-22 марта, информация о точных датах появится позднее.

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