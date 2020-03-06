Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ

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Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ

Накануне вечером определились все участники стадии 1/4 финала Кубка Англии сезона 2019/20.

В восьмёрке лучших команд турнира оказались только представители АПЛ. Подобное произошло впервые за 14 лет.

Напомним, что в четвертьфинале "Шеффилд Юнайтед" сыграет с "Арсеналом", "Ньюкасл" - с "Манчестер Сити", "Норвич" - с "Манчестер Юнайтед", а "Лестер" - с "Челси".

Матчи запланированы на 20-22 марта, информация о точных датах появится позднее.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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