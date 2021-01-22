Впервые за 15 лет команда Клоппа не забила в четырёх матчах чемпионата подряд

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Впервые за 15 лет команда Клоппа не забила в четырёх матчах чемпионата подряд

В рамках 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле уступил "Бернли" со счётом 0:1.

"Красные" не смогли забить в матче Премьер-лиги в четвёртый раз подряд. Ранее они не распечатали ворота "Саутгемптона" (0:1), "Ньюкасла" (0:0) и "Манчестер Юнайтед" (0:0).

С командой Юргена Клоппа подобное произошло впервые с ноября-декабря 2006 года. Тогда аналогичная серия была у него с "Майнцем".

Для самого "Ливерпуля" это худшая серия по числу матчей без голов в чемпионате с мая 2000 года.

Не пропустите: "Бернли" прервал фантастическую беспроигрышную серию "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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